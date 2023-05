TMZ toob avalikkuse ette Britney Spearsi teemalise dokumentaali, kus mitmed lähedased allikad väidavad väljaandele, et Britney ja Sami abielu on sügavas kriisis ning väidetavalt on 41-aastase laulja ja tema abikaasa vahel olnud ka füüsilisi konflitke.

Väidetavalt on Britneyl ja tema 29-aastasel abikaasal sageli suured tülid, kus teineteise peale kõva häälega karjutakse. Asi on muutunud isegi nii hulluks, et väidetavalt on pidanud tülidesse sekkuma Britney ihukaitsjad.