MIDA TEHA SUVEL? ⟩ Siin on juunikuu kõige ägedamad üritused üle Eesti

Juba viiendat korda toimub 24. juunil Liipa talus alkoholivaba jaanituli, mille eesmärk on propageerida tervislikku elustiili, et inimesed koos oma pere ja sõpradega saaksid veeta meeldejäävad jaanid. Sündmus on mõeldud kõikidele Jõelähtme valla elanikele ja ka sõpradele väljastpoolt. Lisaks meeleolukale programmile pealaval saavad eraldi tegevusi nautida pere pisemad. Peaesinejateks on Marko Matvere ja VLÜ.