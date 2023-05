ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: miks viskub Eesti patendiamet Putini "imidži" kaitsele?

Paki nimeks on pandud "Haagi tribunal; 54 bandiiti ühes pakis". Kaartidel vaatavad vastu erinevad Vene võimukandjad, kes kõik on seotud kuritegudega Ukrainas või on esitanud üleskutseid ukrainlaste tapmiseks jne. Putinist alates riburada hierarhiliselt madalamale.

Niisiis, igati OK mäng, seda enam, et mainitud tegelasi Haagi tribunal otsibki.

Kaardipakk sisaldavat reproduktsioone, millel on kujutatud inimesi halvustavas riietuses, millele on lisatud ähvardava sisuga tekst.

Teie poolt esitatud tööstusdisainilahenduse registreerimise taotlus sisaldab reproduktsioone, millel on kujutatud inimesi halvustavas riietuses, millele on lisatud ähvardava sisuga tekst. Patendiameti hinnangul on tegemist taotlusega, mis on vastuolus heade tavadega ning pole seetõttu registreeritav.