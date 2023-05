Taastab kustutatud sõnumid ja pildid: Iisraeli tarkvara kasutatakse kuritegude uurimiseks ka Eestis

2021. aastal tapeti Brasiilias julmalt 4-aastane poiss Heny Borel. Lapsel olid suured vigastused maksas, peas ja kopsudes ning Rio de Janeiro politseil olid käed ja jalad tööd täis, et leida poisi tapja. Kahtlustati 4-aastase lapse ema ja kasuisa, kuid vettpidavaid tõendeid polnud. Läbimurde said politseinikud siis, kui said ligi WhatsAppi sõnumitele, mis ema ja kasuisa telefonidest kustutatud olid ning kus poisi tapmisest räägiti.