Inimesed New Yorgi tänaval. Foto on illustreeriv.

New York kehtestab seadust, mis keelab piirangute seadmise kehakaalu pärast. Seaduse pooldajad seisavad selle eest, et iga inimene saaks sõltumata oma kehakaalust tunda ennast ühiskonnas turvaliselt ja kasutada samasid hüvesid nagu normaalkaalus inimesed. Kriitikud aga arvavad, et seaduse vastuvõtmine toob kaasa massiliselt kaebusi ja kohtuasju.