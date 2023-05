VIDEO ⟩ Põlva spordimees Ilmar Tagel oma kodumajast: meil puudub väljapääsutee, kuigi hoone ees on suur parkla

Korteriühistu juhatuse liige: uurime, kas saaksime oma tee

Piiri 4 korteriühistu juhatuse liige Ülle Pärnoja ütleb, et Piiri 2 ja Piiri 6 kortermajade tee on nende kinnistute piirides ja sinna peale ei ole nad nõus olnud tegema Piiri 4 majale servituuti. «Vähemalt üks nendest on kohustatud meile mingisuguse tasu eest seda võimaldama, et me saame teed kasutada. Kui me ei jõua nendega juhatuse tasandil kokkuleppele, siis on meil võimalus minna kohtusse, aga lootus siiski on, et jõuame kokkuleppele,» räägib Pärnoja. «Siiamaani oleme sõitnud Piiri 6 teed mööda, sest Piiri 2 väljendas selgelt, et nemad seda ei soovi. Nad panid tee kinni. Piiri 6ga on räägitud seda, et maksame 50 protsenti hoolduskuludest kinni.»

Piiri 6 kortermajale kuuluv tee, mida on siiamaani kasutanud ka Piiri 4 elanikud ja mille kasutamise eest on tulnud maksta. Foto: Triin Roos, Elu24

«Väga soovin ära märkida selle, Piiri 6 on olnud mõistev ja vastutulelik tagamaks Piiri 4 majaelanikele ligipääsu. 2022. aastal Piiri 6 renoveerimise ajal oli omakorda meie maja nõus sellega, et Piiri 6 elanikud ja töömehed said meie maja ees parkida. Oleme üks piirkond ja kogukond, see on normaalne suhtlemine. Piiri 2 kortermaja osas tahaks ka loota, et algupärane ühtne linnaruumi põhimõte kunagi taastatakse ja Piiri 2 füüsilised tõkked eemaldatakse,» räägib juhatuse liige.