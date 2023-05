ISA JÄLGEDES ⟩ Alika taustalauljana astus Eurovisioonil üles Lauri Pihlapi tütar: ütlesin, et see kõik on hetkega läbi ja siis on jälle reaalsus

«Ma tean, et Eurovisioon on lahe kogemus, mida kogeda ning täpselt seda ma Sofile ka ütlesin,» nentis mitmel korral Eurovisioonil läinud Lauri. Nimelt laulis ta 22 aastat tagasi bäkki ka Eurovisiooni võitnud Tanel Padarile ja Dave Bentonile .

Milliseid soovitusi Pihlap 21-aastasele Sofia-Liisile jagas? «Naudi täiel rinnal, suhtle, hoia silmad ja kõrvad lahti ning n-ö. salvesta oma ajju kõik,» loetles Lauri. «Mingil momendil on kõik hetkega läbi ja siis on back to reality (tagasi reaalsus- toimetus),» selgitas ta. «Tütar teeb suuri tegusid ja olen uhke.»

Elu24 kirjutas 2015. aasta artiklis, et Sofia-Liis oli küll nooremana harrastanud omaette klaverit, kuid kui tuli aeg muusikakooli minna, põrutas tüdruk, et ei taha klaverit. Viiulit hoopis. «Äge agressiivsus,» kiitis Lauri toona. «Kui teeb, siis teeb. Ja mina olen seda väikest inimest niimoodi õppinud mõistma, et me ei vaidle. Vaidluse võidaks tõenäoliselt tema. Sellepärast ma ei julge isegi küsida, mis ta minu lugudest arvab. See oleks surmav ja purustav kriitika, mis sealt tuleks. Parem ma ei küsigi.»