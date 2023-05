Atko-Paap Kärvet on 40-aastane mees Kõera külast Läänemaalt. Igapäevast leiba teenib ta vanu maju renoveerides. Ehkki Atko ongi Läänemaalt pärit ning seal on ta isatalu, ostis ta viis aastat tagasi isatalust mõne kilomeetri kaugusele Matsalu looduskaitsealale Kõera külla oma talu, mis asub merest mõnesaja meetri kaugusel. Igapäevaselt vanade maamajade renoveerimisega leiba teeniv mees hakkaski üles ehitama päris oma kodu.

Mehe hoolt vajavad 11 lihaveist, kes Matsalu rahvuspargi randa puhtaks söövad. Lisaks on Atkol ka kass ja koer, kes pakuvad pikkadel õhtutel küll seltsi, kuid nad ei räägi vastu. Mees tahaks leida kaaslase, kellega kogu looduse harmooniat üheskoos nautida.

Milline näeb välja sinu igapäev? Mis töid sa teed? Mis on su hobid?

Kellega sa end ümbritsed? Lisaks veistele on sul kass ja koer, kas oled suur loomaarmastaja? Milline sa iseloomu poolest oled?

Mind ümbritsevad perekond ja sõbrad. Olen kasvanud Matsalus mere ääres. Et siis mind on alati ümbritsenud meri, linnuparved ja imekaunis loodus. Loomult olen lõputu leiutaja ja nokitseja. Mulle meeldib ise oma kätega midagi ehitada. Kergem oleks poest valmis asi osta, aga mulle meeldib ise teha.

Atko-Paap on kuldsete kätega mees ning tõdeb, et ehkki lihtsam oleks vahel poest mingeid asju osta, meeldib talle ise meisterdada.

Milline kaaslane sa ise oled? Mis on sinu armastuse keeled? Mis on su nõrkused? Mis on su parimad omadused?