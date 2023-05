«Praegu ütled Kauksi, siis seostatakse puhta ilusa Kauksi rannaga, aga mina arvan, et tulevikus, et «ah see on see koht, kuhu saab s***a viia»,» räägib Kauksi külas elav Tõnis reoveejaama rajamisest. Kui kohalikud kardavad, et reovesi hakkab otse Peipsi järve voolama, siis ametnike sõnul see olukord siiski nii päris ei ole.