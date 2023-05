GALERII ⟩ Eurovisiooni täht Alika võeti Tallinna lennujaamas vastu soojade tervituste saatel

«Ma usun endasse, usun enda häält ja emotsioone. Unistasin sellest, et olla esikümnes, see oli minu eesmärk Eurovisioonil,» jagas Alika Liverpoolis esimesi emotsioone pärast võistlust. Lauljatari sõnul suutis ta end nii kõrgele kohale laulda just seetõttu, et ei keskendunud kihlveokontorite ennustustele.