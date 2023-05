MART RAUDSAAR ⟩ Sibist, veest ja veinist

See kogemus on nüüd süvenenud. Kui ma jõudsin aprillikuu lõpus oma majja Osuna linna lähedal, tabas mind üllatusena asjaolu, et veereservuaar oli peaaegu tühi. Mis reservuaarist me räägime? Kuna maja kaev on juba teist aastat täiesti kuiv, siis tuleb kogu vesi suure 9000-liitrise paagiga sisse vedada. Veereservuaari mahub umbes kaks koormat ning ühe koorma hind on sada eurot.

Kirjutasin WhatsAppis veemehele abipalve. WhatsApp, mida me Eestis väga ei kasuta, on siin vaat et põhimine suhtlusvahend. Veemees vastas kiiresti, kuid vastus hämmastas mind. «Nüüd on vaja vee vedamiseks luba. Tundub, et suvel lähevad asjad keeruliseks.»

Tõepoolest, talvel on Lõuna-Hispaanias sadanud vähe vihma ja nii juba teist aastat järjest. Veehoidlad, kuhu talvel vett kogutakse – seega pole nende peamine eesmärk sugugi hüdroelektrienergia – on pooltühjad. Praegune kevad on olnud Hispaania teadaoleva ajaloo kõige kuumem. Córdoba lennuvälja lähedal registreerisid meteoroloogid 27. aprillil 38,7 kraadi sooja, mis on tavapäraselt suveharja temperatuur. See on ikka üsna kuum! Osa purskkaeve on linnades välja lülitatud.

Mis siis ikka, seadsin sammud loa saamiseks kohalikku linnavalitsusse. Sealt saadeti mind sellisesse kohta nagu Acciona, mis haldab munitsipaalveevärki. Need tegelased seletasid mulle sirge näoga, et nad ei saa mulle mingit vett ega luba anda, sest maja pole liitunud Osuna ühisveevärgiga. Kuidas vett