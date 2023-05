ESIMENE FOTO ⟩ Ksenija Balta jagas emadepäeva puhul armsat fotot koos pisitütrega

«Ma ei teadnud, mida see endaga kaasa toob, aga olen igati rahul. Ta kasvab nii kiiresti, et ma ei jõua talle järele enam,» rääkis kergejõustiklane mõni aeg tagasi saates «Kümme kaadrit» elust pisitütrega.

Küsimusele, kas Kira läheb ema jälgedes, vastas Balta naerdes, et laps valib ise oma elutee. «Kõik need otsused teeb ta ise. Ma katsun teda suunata ja olla hea lapsevanem.» Küll aga avaldas ta, et tütrele meeldib nende treeningutel spordihallis kaasas käia. «Talle väga meeldib. Kui me olime Kiraga haiged, siis ta ei saanud poolteist kuud spordihallis käia ja siis kui ma lõpuks tulin temaga sinna, oli ta väga õnnelik. Ma pole selliseid emotsioone varem näinud.»