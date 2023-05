Janika Tänak võitlusest rinnavähiga: poja sünnipäevasoov oli, et emme saaks juuksed pähe

«Helistasin oma perearstile ja ütlesin, et mingisugune imelik asi, äkki peaksin näitama tulema,» meenutas Ott Tänaku elukaaslane Janika Tänak saates «Hommik Anuga». Möödunud aastal avastati tal agressiivne rinnavähk. ​«Ma olen nii palju mõelnud, et ma olen tänulik, et meie perest juhtus see just minuga. Arvan, et ma ei suudaks seda üle elada, kui see oleks minu lähedase inimesega,» tunnistas Janika.

Viimase sõnul otsustasid nad kohe Otiga, et ei varja seda laste eest. «Tahtsin, et mu lapsed ei saaks sellest mingisugust traumat, et nende elu läheks edasi. Paratamatult minu elu mingil määral seisis,» nentis ta.

Janika tunnistas, et tol suvel jäi paraku lastega koos väga palju tegemata. «Me paratamatule ei saanud neid asju teha suvel... Ei käinud Lottemaal, kuhu tahtsime väga minna.»

Teise staadiumi rinnavähi diagnoosi saanud Janika tunnistas, et tema suurimaks hirmuks oli juuste kaotamine. «See võib tunduda tobe, aga minu jaoks oli see väga suur traagika. Mu põhilisi mõtteid oli see, et peaasi, et ma juukseid ei kaotaks,» tunnistas ta.