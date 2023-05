RATTAGA REKADE VAHEL? ⟩ Liisi Eesmaa sattus laevas ohtlikku olukorda, Tallink vabandab

«Alguses on päris mõnus start rattaga, lastakse kõikidest sõidukitest ette, aga… suur aga,» nentis moekunstnik Liisi Eesmaa Instagramis. Ta oli üheskoos perega võtnud ette jalgrattareisi Soome.

Kuigi rattaparkla oli laevatekil olemas, oli see paraku blokeeritud ja nii ei jäänud neil üle muud, kui parkida rattad laevatekil olnud suurte rekade vahele.

«Kui ei ole normaalseid rattatingimusi, siis ei ole võimalik ka rohelisema tuleviku suunas liikuda,» ütles moedisainer, lisades, et on aeg muutusteks. «Kõige suuremad rekad ja kõige väiksemad rattad külg külje kõrval, väga ohtlik stiil.»

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link möönis, et see on kahetsusväärne juhtum.