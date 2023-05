Värske Eurovisiooni võitja Loreen: see kogemus oli emalikum ja pingevabam

Loreen võitis viimati Eurovisiooni 2012. aastal oma lauluga «Euphoria» ja 2023. aasta võistlusel sai temast teine inimene, kes on kunagi võitnud kaks korda. Lisaks on ta esimene naine, kes on Eurovisiooni kahel korral võitnud.

Küsimusele, kuidas 2023. aasta võistlus tundub võrreldes tema 2023. aasta kogemusega, vastas ta: «2012. aastal oli kõik minu jaoks uus. Seekord on see nagu pere juurde tagasitulek. Praeguseks tunneme üksteist. See kogemus oli emalikum ja pingevabam.»

«Tunnen uhkust. Laulul on teatud väärtused. See puudutab lootust, enesearmastust, jõudu. See resoneerub inimestega,» sõnas ta veel. Ka Loreeni loo kaasautorid ühinesid pressikonverentsiga ja selgitasid, et kui nad «Tattoo» kirjutasid, teadsid nad, et see võib olla Eurovisiooni võidulaul.

Loreen hetkel, kui Rootsi Eurovisiooni võitjaks kuulutati. Foto: EBU

Küsimusele, mis on Eurovisiooni võitmise saladus, vastas ta: «Ma arvan, et iga edu võti on autentsus. Ja selleks, et olla autentne, peate iseennast tundma.»

Spekuleeriti ka selle üle, kas Loreen võiks võtta ka kolmanda võidu. Ta ei kinnitanud ega eitanud kolmanda Eurovisiooni võidu saavutamist, kuid lubas, et muusikat ja tuure tuleb rohkem. «Olen seda tüüpi inimene, kes järgib rõõmu ja õnne. Sealt sa mind leiad.»