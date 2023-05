VIDEOINTERVJUU ⟩ Grete Paia leidis endale «Laula mu laulu» saatest toe: temas on see Eesti naise ürgjõud!

Lauljanna Grete Paia jagab Elu24-le antud videointervjuus, et saabus telesaate «Laula mu laulu» võtteplatsile Kernu mõisa otse Argentiinast, kus käis veini degustatsiooni reisil, mis jäi aga lühikeseks, sest kolmanda päeva hommikul ärkas lauljanna paistes põsega üles. Tarkushamba tekitatud valu tõttu hakkas Grete veini asemel hoopis antibiootikume võtma ning ka saate võtete ajal ei olnud ta täie tervise juures.

Grete Paia Foto: Taavi Sepp

Kernu mõisas on Grete saanud enda sõnul tõelist printsessi kohtlemist. Kuna Grete saabus võtteplatsile viimasena, jäi ta hiljaks loosi tõmbamisele, mis otsustas kes kuhu tuppa nädalaks kolib. Stig oli aga tõeline härrasmees ning otsustas enda «Pargi sviidi» Gretele loovutada.

Kuid ööbimine sviidis ei möödunud Grete jaoks sugugi rahulikult. «Täna öösel oli mul mingi väga huvitav kogemus. Ilmselt üleväsimusest või pingelangusest, aga ma ärkasin selle peale öösel üles, et mulle tundus, et mu voodi väriseb ja mul peas lihtsalt kahises,» jagas Grete, kes mõtles, et ta on kas peast hulluks läinud või seal päriselt kummitab. «See oli hästi veider tunne!» kirjeldab Grete.

«See on üks väheseid saateid, millest ma olen tahtnud osa võtta! Seda enam on see pingeline. Originaallooming on juba väga hea ja minu ainuke soov on, et ma loodan, et ma midagi ära ei lörtsi!» räägib lauljanna saates osalemisest.