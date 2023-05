NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Ambur on valmis maailma vallutama, Kaksikutel on vaja iseendaga olla

Nädala suursündmusteks on Jupiteri saabumine Sõnni, kuhu see jääb üle aasta; kuuloomine Sõnnis ning Marsi sisenemine Lõvi tähemärki. Jõud koonduvad püsivatesse märkidesse - need on need kõige kangekaelsemad, enesekindlamad ja tugevamad. Kuidas mõjub see igale sodiaagimärgile?