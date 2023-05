RÄNNAK LAPSEPÕLVE ⟩ Helen Adamson megastaar Beyoncé maailmaturnee avakontserdist: see läks meil maksma ühe puhkusereisi hinna

Kolmapäeval, 10. mail andis üks maailma säravamaid naisartiste Beyoncé oma maailmaturnee avakontserdi Rootsis Stockholmis. «Ma ei tahtnud nii suurt väljaminekut teha ning mõtlesin, et jätan need piletid ostmata, kuid elukaaslne toetas ja julgustas mind, et kuidagi me selle võimaluse ikkagi leiame,» jagab lauljatar Helen Adamson kontserdile eelnevaid emotsioone, kuidas ta viimasel hetkel soovitud hinnapiiridesse mahutuvatesse piletidest ilma jäi.