Reedel tunnustati Estonia kontserdimajas turundusvaldkonna parimaid. Auhinna pälvis ka Pakendikeskusele reklaame tootev agentuur Tabasco. «Ma loodan, et hirm tekib poliitikutel, superstaaridel, sest kõige keerulisem asi mis neil on, on sattuda Pakendikeskuse reklaami,» tunnistas skandaalsete reklaamide taga olev Indrek Viiderfeld.