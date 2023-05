PIILU SISSE ⟩ Hendrik Johannes Terras näitab, milline näeb välja tema riigikogu kabinet

«Minu kabinet on riigikogu saalist teine kõige kaugem,» jagab Eesti 200 juhatuse liige Hendrik Johannes Terras, lisades, et kui kell käib, peab poliitik saalis olema kahe minutiga. «Normaalse tempoga kõndides jõuan ma saali kahe ja poole minutiga, ehk saali pean ma jooksma,» märgib Terras, kes on ka fraktsiooni kõige noorem liige. «Nad usaldasid minu sportlikkust!»

Terras näitab, et kabinetis on ka ööistungite jaoks valmis pandud diivanvoodi. «Praegu on see voodirežiimis, sest ka täna tuleb pikk öö, aga muidu saab selle diivaniks kokku klappida,» kirjeldab ta oma ruumi.

Hendrik Terrase story Foto: Kuvatõmmis Instagramist

Kabinetist ei puudu ka puidutooni kontori -ja puhvetlaud. «Olemas on ka riidekapp, kus sees on külmkapp,» tutvustab Terras Instagram story's. «Ka televiisor on olemas, kust on võimalik oma toast riigikogu istungeid jälgida.»

Ka rohelust on poliitik oma kabinetti lisanud. «Siin on taim, aga nime pole ma talle veel mõelnud,» ütleb Terras ning näitab ka aknast avanevat vaadet, kust on näha riigikogu sisehoovi ja Pika Hermanni torni.