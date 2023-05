Käes on kauaoodatud Eurovisiooni finaalõhtu! Pärast suurepärast poolfinaali esitus on Alika kindlustanud oma koha finaalis, kuid täna selgub, kui silmapaistev on noor laulja teiste eurolugude seas. Selleks, et õhtu oleks veelgi lõbusam, selgitame välja, kes on eestlaste lemmikud!