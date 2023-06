2022. aasta veebruaris ladus selgeltnägija Marilyn Kerro oma Youtube'i videos kaarte ja rääkis hirmutavast nägemusest, mis on pannud teda pudelivett varuma. Aasta jooksul on Eestis veega toimunud palju kummalisi sündmusi ning äsja vaevlesid saarlased kraanivee joomise tõttu tekkinud sümptomite käes. Kas Eestisse on jõudnud veekriis?