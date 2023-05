VIDEO ⟩ Kas Ben Afflecki krimpsus nägu viitab sellele, et tema ja Jennifer Lopezi vahel pole kõik hästi?

Kas Ben Afflecki ja Jenniver Lopezi abielu kohtal on tormipilved?

Teineteist taas leidnud endised kallimad, Hollywoodi staarid Ben Affleck ja Jennifer Lopez abiellusid möödunud suvel. Nüüd levib aga paari kohta kõlakas ja spekuleeritakse, et Affleck ja Lopez on tülis! Kõike seda on eeldatud Afflecki krimpsus näo põhjal.