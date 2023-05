Nädalaleht Nelli Teataja ilmus kurva kaotuse järel viimast korda leheriiulile

«Maailma viimane Nelli on jõudnud leheriiulitele. Seda muidugi siis, kui ei juhtu imet ja ilmu välja kosilast. Igatahes oli see üks vahva sõit,» avaldas toimetaja Martin Aare, kes töötas Nelli Teataja ridades alates 2002. aastast.

«Aga eks üks asi viib teiseni. Tänu Nellile võttis minuga mõned aastad hiljem ühendust Ken Saan ning hakkasin kõrvalt teleasju toimetama. Ken tuli ja läks, kuid teletoimetaja elukutse on siiani põhilise leiva lauale toonud. Oma väikese firma alt on tööd tehtud igasse kanalisse ning kõike seda paljuski tänu alma mater'ile Nellile... aga kõige suurem tänu oma vanematele, kes lasid mul rahus oma rada otsida,» lisas Aare.

Aare postitust märkas muusik ja raadiosaatejuht Robert Kõrvits, kellele tuli teadaanne ootamatult. «Ma ei tea, paljud teist Nelli Teatajat lugesid, aga nad olid kuni lõpuni alternatiivne ajakirjandus vanas heas mõttes nagu popmuusika vs. alternatiivmuusika, mitte vandenõumeedia vs. peavool. Eriti hästi tuli neil välja maa soola eluolu kirjeldamine. Mis siis, [et] enamus väljamõeldis – see pole üldse oluline,» ütles Kõrvits.