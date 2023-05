VIDEO ⟩ 7-aastane imelaps õmbleb rõivaid, mida ostavad isegi staarid: olin eelmises elus Gucci

Max on oma loominguga nii silmapaistev, et talle avaldavad toetust ka kuulsused ning tema tehtud asju tellitakse üle kogu maailma. Maxi ema Sherri Madison ütleb, et alguses ei hakanud talle poisi disainioskused silma, kuid 4-aastaselt ütles poiss ise, et tal on huvi kleitide tegemise vastu. Siis märkas ka ema tema annet. «Mina ei märganud, ta ise ütles meile. Sõime karantiini ajal õhtust ja siis ta lihtsalt teatas, et tal on vaja mannekeeni,» meenutab ema ja lisab: «Ta oli seejuures väga tõsine, see polnud nali. Küsisin temalt, et millest ta räägib, sest ma polnud märganud, et ta huvituks moest.» Seepeale vastas Max, et huvi pole ta välja näidanud vaid seetõttu, et tal puudub mannekeen. «Kui toote mulle mannekeeni, näitan teile, et ma olen õmbleja,» ütles Max kindlalt.