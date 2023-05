ÜLE LINNA VINSKI ⟩ Soome Eurovisiooni esindaja on vallutanud kohaliku reklaamituru

Soome selleaastane Eurovisiooni esindaja on lisaks rahvale silma jäänud Soome kohvikule ja reklaamitootjatele.

Näiteks ringleb Instagramis reklaam, kus peavalurohu juures seisab humoorikas lause: «A-a-auu vai cha-cha-cha?» Ehk siis valu korral ei ole vaja ohkida ega ähkida, vaid piisab legendaarsest laulust «Cha cha cha» ning valu ongi unustatud. Reklaami juures on ka link, mis suunab inimese peavalurohtu ostma.

Helsingi lähedal asuvas Lauttasaari linnaosas pakutakse ühes kohvikus Käärijä-nimelist kokteili. See on loodud spetsiaalselt sel nädalavahetusel toimuva Eurovisiooni finaali tarbeks. Jooki kirjeldatakse kui midagi ideaalset ning see sisaldab õunalikööri, viina, ingveriõlut ja laimi.