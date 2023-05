NALJAKAS APS ⟩ BBC ajas andunud fänni Soome Eurovisiooni esindajaga segi

Yle uudisteportaal kirjutas, et Twitteris ringleb kuvatõmmis BBC uudistest, kus on intervjueeritud meest, kellel on seljas Soome Eurovisiooni esindaja Käärijäga sarnane kostüüm. Reporter pidas nimelt andunud fänni artistiks endaks.

Neoonrohelises booleros Käärijäks riietunud fänn kiitis Liverpooli linna, kus tänavune lauluvõistlus toimub. Apsakas ei jäänud märkamata telekriitikul ja saatejuhil Scott Bryanil, kes säutsus Twitteris: «Oh jumal küll, BBC intervjueeris Käärijä fänni, arvates, et see on tema.»