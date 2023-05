KIIDUSÕNAD ⟩ «Lihtsalt suurepärane!» Kodumaised staarid elasid Alika finaalipääsule õhinaga kaasa

Eurovisiooni teine poolfinaal tõi edu ka Eestile: Alika Miloval õnnestus astuda sammuke lähemale finaalile. Enne finaali pääsemist kirjutas Alika sotsiaalmeedias, et see oli üks tema elu parimaid hetki. Alika edust olid lummatud ka teised kodumaised staarid, kes neiut finaali jõudmise puhul sotsiaalmeedias õnnitlesid.