«Ainus lugu, mis tõi kananaha ihule!» Alika eurolugu saab välismaa fännidelt ühismeedias kiidusõnu

«Kananahk tuleb ihule!» tunnistavad mitmed fännid ühismeedias. «Ainus lugu, mis tõi kananaha ihule... Eesti ja «Bridges» on võimas. Alika hääl on imeline!» kiitis Saksamaalt pärit Eurovisiooni fänn Alika esitust. «Kutt minu kõrval küsis: «Oi, mis riik see on?», kui Alika laulma hakkas,» säutsus üks Twitteris.

«Alika on 20-aastane?» imestasid paljud fännid. «Ta on noorem kui mina?!»

Mitmed Eurovisiooni austajad nentisid, et see on üks Eesti parim ülesastumine Eurovisiooni ajaloos. «See on parim etteaste, mille Eesti on Eurovisioonil kunagi teinud,» säutsuti Twitteris. «Lõpuks üks tõeliselt võimas etteaste Eesti poolt!» lisas teinegi.