Kuigi sodiaagimärgid on jagatud süsteemselt feminiinseteks (vee- ja maamärgid) ja maskuliinseteks (tule- ja õhumärgid) märkideks, ei vasta see tingimata omadustele, mida peetakse valdavalt mehelikuks ja naiselikuks. Ent mõned sodiaagimärgid tõepoolest lisavad mehele seda «midagi», mis toob tema mehelikkust rohkem välja.

Me oleme huvitavas ajajärgus, kus mehe mehelikkus on saanud peaaegu et häbiasjaks. Eriti Skandinaavia maades on meestel juba kujunenud kompleksid oma mehelikkuse väljendamisel, kuna seda seostatakse väga kiiresti toksilise mehelikkusega. Ent paradoksaalsus seisneb selles, et mida rohkem mees oma mehelikkust alla surub, seda toksilisemalt see lõpuks väljendust leiab.