ESIMENE ÜHINE FOTO ⟩ Sten-Erik Jantson poseeris esmakordselt uue kallimaga

Aprilli lõpus tuli ilmsiks, et restoraniärimees Sten-Erik Jantson lahutab abielu Daana Suuniga .

Juba ligi aasta aega tagasi laekus toimetusele mitmeid vihjeid, et Sten-Erik Jantson ootab last erootikamodelli ja 2019. aastal ka Missis Estoniaks kroonitud Elina Kovalenkoga . 14. septembril nägi ilmavalgust nende ühine poisslaps.

Kuigi aja jooksul on Kovalenko jaganud ühismeedias mitmeid fotosid koos Sten-Erik Jantsoniga, siis mehe nägu on varasemalt varju jäänud.

Nüüd jagavad aga mõlemad enda sotsiaalmeedias esimest ühist fotot, kus poseerivad Tallinnas asuvas lokaalis Tai Boh. «Tundus olevat õige aeg,» nentis Kovalenko, miks suhtega Instagramis nüüd avalikuks tuldi. Kaua paar koos olnud on, ei soostunud ta avaldama. «Mis puudutab meie suhte kestvnus, siis selle soovin jätta ainult meie teada.»

Mõni aeg tagasi tuli aga ilmsiks, et 2019. aastal Missis Estoniaks kroonitud Kovalenko jäi väidetavalt erootilise alatooniga fotode tõttu säravast tiitlist ilma. Sten-Erik Jantsoni ema Tiina Jantson, kes on muuhulgas missivõistluste korraldaja, sõnas toimetusele, et erootilise alatooniga fotod ja Missis Estonia tiitel ei käi omavahel kokku.