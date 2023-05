FOTO ⟩ Klient avastas maineka pitsakoha tellimuse seest ebameeldiva üllatuse: selle sattumine toitu on siiani selguseta

Kui fotolt näib, et tegu on metalliosaga, siis Kaja Pizza sõnul neil tööpindadel ega karpides metalli ei ole. Küsimus, kuidas see siiski pitsakarpi sattus, on siiani vastuseta. «Meie töökeskkonnas ei ole lubatud metalli kasutada ja võõrkeha sattumine toitu on seega siiani selguseta. Isiklikult me tööpindadel metalli ei kasuta. Meie karbid on 100 protsenti papp – ei kasuta metallist kinnitusi,» täpsustasid nad.