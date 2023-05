Porsche miljardär vahetab oma haige abikaasa 20 aastat noorema naise vastu

Meedia andmetel on lahutuse põhjuseks naise raske dementsusele viitav haigus, mis on Claudia isiksust ja liikumisvõimet jäädavalt muutnud. Paar on olnud koos aastast 2007 ja abiellus 2019. aastal. Bildi teatel tuli lahutusavaldus üllatusena nii Claudiale kui ka paari lähikonnale.

Bildi sõnul väidavad Wolfgang Porsche ja tema advokaadid kohtus, et paar ei saa Claudia Porsche haiguse tõttu oma erimeelsusi lahendatud ning kooselu jätkamine abielupaarina ei ole võimalik. Saksa väljaanne kirjeldab aga mehe tegevust kui südametut, sest lahutuse ainus tegelik põhjus on naise haigus. Väljaanne In Touch nimetab kogu protsessi õuduste lahutuseks ja kirjeldab, kuivõrd murtud on Porsche abikaasa süda.