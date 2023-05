«See ajab igale bakterile hirmu peale!» Veebakteriga võitlevad saarlased avastasid poeletilt imejoogi, mis aitab iivelduse vastu

Facebookis saarlasi koondavas grupis jagab kohalik head nippi, kuidas end Kuressaares ebakvaliteetse kraanivee joomisel tõve eest kaitsta. Naine märgib, et peale saastunud vee joomist on tema abikaasa terve öö oksendanud ning ka järgmiseks hommikuks ei olnud olukord paranenud.

«Peale lõunat mulle meenus, mida araablased on alati soovitanud, kui nende mitte just väga puhast riiki külastame: jooge Coca-Colat või Pepsit,» ütleb naine ja lisab, et on seda nippi ka reisides kasutanud. «Kaanisin kokat sisse, et lennukis oleks nii endal kui teistel rahumeelne olla.» Peale seda, kui abikaasa Coca-Colat jõi, ei ole ta saarlanna sõnul enam kordagi oksendanud.

Vettpidav nõuanne?

Teisedki saarlased pärivad kommentaariumis aru, kas tuntud karastusjook päriselt ka aitab või on see maailma parim Coca-Cola reklaam. «Olen ise proovinud ja laste peal katsetanud, nii kummaline kui see ka pole, aga tõesti toimib,» vastab Maria kommentaariumis ja kinnitab, et see nõuanne on vettpidav.

«Tänud hoiatamast ja hea ravimi jagamise eest, kui peaks juhtuma, et see miski seal vees mind kiusama hakkab. Coca-Cola on parim «torusiil» baktereid hävitama,» kirjutab Triin.

Anne lisab, et tarvitab juba ammu kõhuhädadega kokat. «Viimase rasedusega tänu Cocale sain kodus olla, ei pidanud oksendamise pärast haiglas tilguti all istuma nagu kahe esimesega.»

«Coca-Cola on selline keemia, et ajab igale bakterile hirmu peale,» nõustuvad ka teised. Lisatakse, et sellistes olukordades on Coca-Colat proovitud ning tundub uskumatu, kuid see tõesti mõjub!