INTERVJUU ⟩ Kuldmuna järelpeol esinev NOËP: vahel nokitsen kaks päeva TikToki klipiga ja mõtlen, millega küll tegelen

Tulid just A. Le Coq Arenalt, kus sul toimub augustis staadionikontsert. Hea turunduslik lüke on öelda, et see on esimene suur Eesti artisti staadionikontsert. Huvitav, et keegi teine pole varem soovinud või julgenud seda teha.

Seda võib mõista. See on tehniliselt keerukas ning seal pole pärast Aerosmithi mingi 15 aastat tagasi ühtegi suurt kontserti olnud. Tehniliste lahendustega peab veidi jalgratast leiutama küll ja mingeid asju hakkame titesammul õppima. Järgmisel artistil on seal juba kergem.

Aga lahe, jah, selle peale mängimegi, et see on esimene staadionikontsert. Mõtlesime küll, et see aasta on majanduslangus ja inflatsioon, aga samas, võib-olla läheb edaspidi ainult hullemaks, miks mitte ära teha see asi.

Mulle endale meeldib, et see on vabaõhukontsert. Saab lava suurendada ning heli on ka mõnusam kui kuskil metallkastis. Loomevabaduse osas on meie tiimiliikmed täiega elevuses. Saame teha asja, millest oleme unistanud või õigemini mõelnud, et Eestis ei saagi teha. Aga saab. Väljakutse ja eneseteostuse mõttes on see väga lahe üritus.

Tegin hiljuti Tanel Padariga intervjuu ja ta kiitis sind. Ütles sinu sotsiaalmeedia kohta, et “vaatan imetlusega asju, mida NOËP teeb. Tal on megalahedad ideed ja oskus neid ka realiseerida.” Kuidas sinu sisu valmib? On seal järjepidevust ja strateegiat või kõik lihtsalt sünnib kuidagi?