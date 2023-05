Elmo Nüganen noorpõlve sõprusest Henry Laksiga: ta oli ikkagi üle kooli poiss ja kõikide lemmik

Elmo Nüganen meenutab, et Henryga tutvus ta 1978. aastal ja seda Tallinna 37. keskkoolis toimunud lauluvõistlusel. «Seal ta osales ja pani selle pika puuga kinni,» märgib ta ja ütleb, et ka tema osales selsamal võistlusel.

«Kui olin just 37. keskkooli tulnud, siis Henry tuli kohe uurima, et mis kutt ma olen ja mida ma veel teha oskan,» meenutab Nüganen, lisades: «Eks ma suunurgast ikkagi mainisin talle, et mängin kitarri ja basskitarri.»