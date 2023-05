MILJONEID VÄÄRT ⟩ Vaata, mis hinnaga pannakse oksjonil müüki Šveitsi luksusbrändi haruldane kell

Šveitsi luksuskellatootja Patek Philippe loodud äärmiselt haruldane kronograafkell pannakse juunis oksjonile. Kella hind võib ulatuda kuni 4,5 miljoni dollarini, mis paneb kallite vintage-ajanäitajate turu tõsiselt proovile.

Kõnealune kell Pink on Pink Patek Philippe 1518 on vanaroosat-kuldset tooni.

Kuufaase näitavat kronograafkella on tehtud vähem kui 300 eksemplari. Kõnealune Pink on Pinki mudel on üks viieteistkümnest sedasorti kellast. Kell pannakse müüki New Yorgis toimuval oksjonil.

Kella hind võib jääda 2,5 miljoni ja 4,5 miljoni vahele. Igal juhul on see korralik väljakutse kellade oksjonile, vahendab Bloomberg.

Üks kella Pink on Pink 1518 eksemplar kuulus Egiptuse printsile Tewfik Adil Toussounile ja müüdi 9,57 miljoni dollari eest 2021. aasta detsembris, kuigi enne oksjonit ennustati, et hind jääb vahemikku 1,2–2,2 miljonit dollarit. Kella kuninglik päritolu ja ülihea seisukord ajasid hinna oodatust kõrgemaks. Samuti oli haruldane see, et kellal olid alles kõik dokumendid, mis on ebatavaline nii vana Pateki kella puhul.

Üks Pateki modernsem eksemplar müüdi hiljuti Hong Kongis 5,8 miljoni dollari eest, mis on läbi aegade kõrgeim hind, mis on kella eest veebioksjonil välja käidud.

Juunikuus oksjonil müügile tulev Pateki kell valmistati 1946. aastal ning leidis esimese omaniku 1947. aastal ja jäi ühe perekonna valdusesse alates sellest ajast. On teada, et kell seisis 30 aastat sahtlis puutumatuna. Müüki tulev eksemplar kannab tootja nime Patek Philippe & Co.