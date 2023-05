UUS LAUL ⟩ Kuula ansambli Respekt värsket lugu

«Respektil on suur rõõm teatada, et oleme valmis saanud tuliuue laulu, sedapuhku tantsuloo, mis on cover 90ndatel laineid löönud E-Type'i megahitist «Life»,» annab ansambli solist Kerdo Mölder teada.

Mölder ütleb, et «Mul On Soov» coverdamise idee tuli sedapuhku Respekti naissolistilt, Jane Kruusmaalt .

Kuna ansamblil on lauasahtlisse kogunenud suur hulk uusi laule, siis käesoleval aastal on Respektilt oodata veel mitmeid värskeid lugusid. Juba suvel on tulemas suvelaul «Suve Saar» ja talveks on samuti oodata värsket albumit.