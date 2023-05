Rootslane Stefan Häge arvas, et tegi hea tehingu. Häge on jurist ja kinnisvarainvestor, kelle firma ostis 2014. aastal maja Stockholmi lähedal Lidingös. Lidingö saar on prestiižne ja mugav elupiirkond, nii et paberil tundus tehing unistuse täitumisena: 12 miljonit Rootsi krooni (umbes miljon eurot) seitsmekorruselise 60 korteriga maja eest.