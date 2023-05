KUIDAS ON SEE VÕIMALIK? ⟩ Kohutav sündmus Kreekas: isa unustas beebi autosse, tagajärg oli traagiline

Kõige hullem tragöödia lapsevanema jaoks on see, kui ta on vastutav oma lapse surma eest. Võimalik, et beebitüdruku isa tabas seisund, mida nimetatakse unustatud beebi sündroomiks. Isa võis tabada hetkeline mälukaotus, mille käigus tal kadus teadmine sellest, et autos viibib laps.

Lõuna-Florida ülikooli psühholoogia professor David Diamond ütles väljaandele ABC News, et teaduslikud aju-uuringud tõestavad, et unustatud beebi sündroom eksisteerib. Vanem, kes on võimeline lapse autosse unustama, on tavaliselt see vanem, kes igapäevaselt last sõime ei vii ja teda sealt tagasi ei too. Kuna vanema päevarutiinis on muudatus, võib tal tagaistmel olev laps meelest minna, sest ta on juba mõtetes tööasjadesse süvenenud.