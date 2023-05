Veebipoest tellimuse teinud iluteenindaja sai petta: võtsin küünepuuri pakendist välja ja...

Naine võttis ettevõttega kohe ühendust ning juba järgmisel päeval sai ta küünepuuri väljastuspunkti tagasi viia. «Raha kandsid ka ilusti mu pangakontole tagasi, kuid eile õhtul vaatasin, et Hansapost müüb samasugust küünepuuri ja isegi odavamalt,» räägib Kaja, kuidas ta rõõmustas, et saab töövahendi veel oodatust odavamalt kätte.

Hansapost lubas kliendile, et saadavad katkisele puurile järele kulleri, kes toote nendeni toimetab. «Ma olin tellimust tehes üllatnud, et juba järgmine päev sain järele minna, kuid mulle tundus juba see pakendamine imelik. Korra käis ka peast läbi, et kas tegemist on sama puuriga, mille ma tagasi saatsin, sest tundus, nagu oleks ainult kilekott ära vahetatud.»