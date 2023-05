MART RAUDSAAR ⟩ Kui riigikogu töö kaob öösse

Võtan vaatamata kirglikele episoodidele hooaja lühidalt kokku nii, nagu ma sellest aru saan. Valitsus teadis, et opositsioon ei toeta parlamendis tema eelnõusid, maksumuudatusi, lastetoetuse kärpeid ega muudki ning et tuleb tugev vastuseis. Protsessi libedamaks muutmiseks liideti kõik muudatused kokku üheks paketiks, nn kobareelnõuks, mida on võimalik siduda valitsuse usaldushääletusega ning see vastu võtta ühe hääletusega ilma päevi või nädalaid kestvate küsimuste voorudeta.

Opositsioon teadis, mida valitsus plaanib, ning otsustas obstruktsiooniga alustada kohe, laskmata parlamendis päevakorda vastugi võtta. Sest kui päevakord on juba vastu võetud, jookseb kõik juba kiiresti mööda valitsuse seatud rööpaid.

Sellist laadi opositsiooni vastutööd parlamendi töö varases faasis pole me Eestis tõesti varem näinud. Kuid poliitiline kultuur areneb, nagu arenesid vastastikuses mõjus lahinglaevade kahurid ja soomus. Ühel hetkel polnud me näinud ka kobareelnõusid ning nende sidumist usaldushääletusega, mis osutus väga tõhusaks obstruktsioonivastaseks kaitseks. Seega oleme liikunud lihtsalt järgmisesse faasi ning opositsioon annab tuld seal, kus on pehme koht. Lahinglaevade soomus ei jõua kunagi kahurite tulejõule järele, see on paratamatu fakt.

Riigikogu teeb ennast lolliks, on öelnud mõned inimesed viimaste päevade kirglike parlamendisündmuste valguses. Vaadake, millist juttu seal räägitakse, vaadake, kui arulagedalt seal käitutakse! Vaadake, kui nõme on üks või teine saadik!