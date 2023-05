KLÕPS ⟩ Skandinaavia Vogue'i peatoimetaja kandis Eesti armastatud moelooja loomingut

Maailmakuulus moeajakiri Vogue avas 2021. aastal Skandinaavias oma esimese toimetuse, mis sai nimeks Vogue Scandinavia. Rootsis asuva toimetuse eesotsas on peatoimetaja Martina Bonnier .

Hiljuti Las Vegases toimunud Chaneli üritusel säras Bonnier aga Eesti moelooja uhkes loomingus. Kui esmapilgul jääb fotot vaadates mulje, et Bonnieril on seljas kleit, siis tegelikult kannab ta Lilli Jahilo moemaja korsetti ja seelikut.

Jahilo kodulehelt ilmneb, et korseti hind on 650 eurot ning seeliku eest tuleb välja käia 450 eurot.

Eesti moedisainer Lilli Jahilo on varem sotsiaalmeedias jaganud printsess Sofiast fotosid, kus viimane kannab New Yorgis Jahilo disainitud lumivalget pükstükki. «Rootsi printsess Sofia osaleb maailma düsleksiaassambleel New Yorgis, kandes «Mette» kombinesooni,» kirjutas ta ühismeediasse postitatud fotode juurde.