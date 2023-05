USA New Yorgi Manhattani föderaalkohtu vandekohus leidis, et ekspresident Donald Trump on süüdi seksuaalses ahistamises ja laimamises, kuid mitte vägistamises. USA meedia teatel süüdistas Trumpi enda vägistamises ajakirjanik ja kirjanik Elizabeth Jean Carroll, kelle sõnul leidis juhtum aset 1996. aastal rõivapoe proovikabiinis.