«Kahtled, aga ikka vajutad, sest tundub nii ehtne!» Uus petuskeem paneb eestlasi agaralt lingile klikkima

«Ma tõepoolest ootasin kullerit ja ausalt ka mõtlesin, et äkki jäigi aadress kirjutamata,» nentis üks sõnumi saanud isik. Telefonile saadetud sõnumis seisis: «Teie tellimus on ootele pandud puuduva majanumbri tõttu. Palun värskendage oma tellimuse teavet.»

«Hommikul tuli selline SMS ja hooga mõtlesin, et okei, pakke nagu peaks tulema ka, et klikin lingile,» tunnistas toimetusega vestelnud Oliver.

«Tundus kõik õige olevat, kuniks vaatasin, et mis aadress see selline on,» meenutas Oliver. «Kogu aeg olin arvanud, et mina küll õnge ei lange, aga näed...» tunnistab IT-haridusega tallinlane.

Ka Eesti kirjanik ja teleprodutsent Susan Luitsalu jagas Twittris, et sai mainitud sõnumi. «Sain just sellise sõnumi ja kuna neli pakki on tulemata, siis korraks isegi mõtlesin kaasa, et milline neist siis. Kaval,» nentis Luitsalu, lisades, et loodetavasti keegi lingile ei vajuta.