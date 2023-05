Mainekas muusikaprodutsent Cityflash ehk Meelis Eskola astub vägistamise paragrahviga kohtu ette

Diskori ja maineka muusikaprodutsendi Meelis Eskola ehk DJ Cityflashi suhtes on algatatud kriminaalmenetlus vägistamise paragrahvi alusel. Muusikaprodutsent astub kohtu ette 25. mail.

Prokuratuuri avalike suhete nõunik Lisanna Männilaan sõnas, et kuna mai lõpus toimuval eelistungil arutatakse ühe küsimusena ka seda, kas kohus peab kriminaalasja arutamise kuulutama kinniseks või mitte, siis prokuratuur süüdistust kuriteokoosseisust täpsemalt avada ei saa.

Aastaid seksuaalvägivalla vastu võidelnud Sass Henno kirjutab Facebooki tehtud postituses, et talle on laekunud kaks eraldiseisvat juhtumit, mille sisu ta aga avalikustada ei saa. «Mulle tuli esimene vihje 2019. aastal, et on üritatud politseisse teha avaldusi, aga ei ole menetlust algatatud, kuna ei ole tõendeid,» lisas Henno.

Meelis Eskolat ei ole õnnestunud toimetusel kommentaari saamiseks tabada.

40-aastane Meelis Eskola, kes on muusikamaailmas tuntud kui DJ Cityflash, on teinud koostööd artistidega nii Eestist kui välismaalt. Kõige viljakam koostöö on olnud ilmselt Eesti muusiku Laura-Lyga. Alates 2000. aasta algusest muusikatööstuses tegutsenud Eskola on lava jaganud ka mitmete kuulsate välisartistidega.

Hiljuti alustas ta koostööd ka noore lauljatari Hanna Sandraga. Viimane kirjutas kolmapäeva keskpäeval ühismeediasse tehtud postituses: «Minuni jõudis eile šokeeriv uudis selle kohta, kuidas minu pikaaegne produtsent ja manager hakkab käima kohtuteed KarSi paragrahvi 141 lõike 1 alusel.»