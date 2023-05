KELLEL VEAB? ⟩ 3 sodiaagimärki, kelle armuõnn puhkeb nüüd õitsele

Pühapäeval, 7. mail jõudis Veenus Kaksikutest Vähi tähemärki ning jääb sinna kuni 5. juunini . See aga tähendab, et armastuse planeet on valinud välja uued soosikud ning eesolevatel nädalatel saab osa tähemärke suhetes kõige magusamaid kogemusi.

Veenus Vähis on erakordselt armastav, hell ja hoolitsev. Armastus võib võtta emalikke toone, kuid samas on see Veenus ka väga romantiline. Veenus Vähis hindab üle kõige lähedust, turvatunnet ning südamlikke tundeväljendusi. Kuna see Veenus tahab armsamaid emalikult toita ja nende vajadusi rahuldada, on ka toidu valmistamine ja nautimine siin omal kohal. Kodu muutub sellel ajal armastuse hälliks, ent samuti armastab see Veenus loodust, loomulikkust ja lihtsust.