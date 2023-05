STREIK HOLLYWOODIS ⟩ Menusarjade käsikirjade autorid võtsid «omaalgatusliku puhkuse»

Stsenaristid nõuavad muu hulgas kõrgemat palka ja ka suuremat osa voogedastusteenuste kasumist. Streigi tõttu on paljude menuseriaalide ja filmide tootmine pausile pandud, näiteks Netflixi menusarja «Stranger Things» ja seriaali «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight», mille tegevus toimub «Troonide mängu» maailmas.