VIDEO ⟩ Lõunakeskuses lendab juba nädal aega ringi linnuke. «Kes saaks aidata ta vabaks lasta?»

Tartlanna Angelika jagas Facebooki grupis «Märgatud: Tartus» videot Lõunakeskuses ringi lendavast väikesest linnust. Naine on mures, et linnuke enam kauplusest välja ei saa. «Otsin abi linnukesele, kes juba nädal aega on Lõunakeskuses sees! Äkki keegi teab, kuhu pöörduda ja kes saaks aidata ta vabaks lasta? Lõunakeskuse infosse on ammu teatatud,» kirjutab Angelika.

Lõunakeskuse tegevjuht Marju Jeedas ütleb, et aeg-ajalt satub linde tõesti Lõunakeskusesse, sest maja on suur ja sissepääse palju. «Kuna me ei taha lindudele liiga teha, siis kõige ohutum viis väljumiseks on uste või katuseluukide kaudu. Seetõttu kasutamegi seda võimalust, et avame katuseaknad ja -luugid, et linnud leiaksid ohutu väljapääsu. Loodame, et kõnealune linnuke leiab ka sealt tee tagasi loodusesse,» ütleb Jeedas.