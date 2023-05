SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädalalõpp toob üle pika aja väga hea tasakaalu: suhted paranevad ja probleemid lahenevad

Soovitused nädalaks

Sellel nädalal tegutse usalduses - kõik on kõrgemalt poolt toetatud.

Elu loomulik harmoonia hoiab sind õiges liikumises.

See on suurepärane aeg, et leida lahendusi, planeerida järgmisi samme ning arendada suhteid.

Peagi ilmub artikkel asteroid Apollo tähendusest sünnikaardis: kuidas leida see, mis paneb kedagi tõeliselt särama ning teisi teda jälgima?

Nädalakaart: Mõõdukus

Tarokaart Mõõdukus Foto: Shutterstock

Mõõdukus ei tähenda mitte ainult elus tasakaalu otsimist ja leidmist. Mõõdukus on ka meie proovilepanek. Kas sa suudad võtta selle, mis sul on, segada kokku teisega, mis sul on, ja luua midagi täiesti uut?

Seda tehes ära unusta, et pead edukalt balansseerima ka kõike muud, mis sulle antud! Jah, Mõõdukuse ülesanded meile pole kerged, kuid need on vajalikud. Loodetavasti saab sel nädalal selgeks, milline uus tasakaal su ellu nüüd saabub.